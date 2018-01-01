Beşiktaş'ın listesinde olan Gignac, Boca Juniors'a gidiyor

Cenk Tosun'u Everton'a satmayı planlayan Beşiktaş'ın yeni forvet adayları arasında yer alan Andre Pierre Gignac için Arjantin'in köklü takımı Boca Juniors talip oldu.

Meksika Ligi'nde Tigres takımında forma giyen Fransız golcüyü transfer etmek isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın tek olmadığı, Boca'nın da Gignac'ın peşinde olduğu belirtildi.

MEKSİKA'DA MUTLU

Meksika basınının iddiasına göre Gignac'ın Tigres'te mutlu olduğu ancak Boca Juniors forması giymenin de hayalini kurduğu kaydedildi.

Öte yandan Arjantin basınında Beşiktaş'ın Gignac dışındaki forvet adayları olarak Mario Balotelli, Demba Ba ve Jackson Martinez gösterildi.

(Sporx)