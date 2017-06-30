Beşiktaş'ın listesindeki Anthony Modeste'ye Swansea ve Southampton talip oldu
Beşiktaş’ın forvet transferinde gündemine gelen ve görüşmelerini sürdürdüğü Anthony Modeste ile başka takımların da ilgilendiği bildirildi.
Köln’de forma giyen Modeste’yi, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Swansea ile Southampton’ın istediği öğrenildi.
Çin’den gelen teklifleri kabul etmeyen 29 yaşındaki Fransız için Siyah- Beyazlılar, kiralama konusunda bastırıyor.
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