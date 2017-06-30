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Beşiktaş'ın listesindeki Anthony Modeste'ye Swansea ve Southampton talip oldu

Beşiktaş’ın forvet transferinde gündemine gelen ve görüşmelerini sürdürdüğü Anthony Modeste ile başka takımların da ilgilendiği bildirildi.

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Köln’de forma giyen Modeste’yi, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Swansea ile Southampton’ın istediği öğrenildi.

Çin’den gelen teklifleri kabul etmeyen 29 yaşındaki Fransız için Siyah- Beyazlılar, kiralama konusunda bastırıyor.

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