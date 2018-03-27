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Beşiktaş'ın Lucas Perez'i reddettiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz yaz döneminde forvet arayışı olan Beşiktaş'a Lucas Perez'in önerildiği ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz yaz döneminde forvet arayışı olan Beşiktaş'a Lucas Perez'in önerildiği ortaya çıktı ancak Siyah-Beyazlılar'ın 29 yaşındaki santrforu, reddettiği bu nedenle futbolcunun Deportivo'ya gittiği kaydedildi.

Perez'in adı uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.

(Akşam)

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