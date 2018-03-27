Beşiktaş'ın Lucas Perez'i reddettiği ortaya çıktı
Geçtiğimiz yaz döneminde forvet arayışı olan Beşiktaş'a Lucas Perez'in önerildiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yaz döneminde forvet arayışı olan Beşiktaş'a Lucas Perez'in önerildiği ortaya çıktı ancak Siyah-Beyazlılar'ın 29 yaşındaki santrforu, reddettiği bu nedenle futbolcunun Deportivo'ya gittiği kaydedildi.
Perez'in adı uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.
(Akşam)
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