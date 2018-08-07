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Beşiktaş'ın Ospina ile görüşmelere başladığı iddia edildi

Beşiktaş’a kaleci konusunda yeni bir iddia gündeme geldi. Arsenal’den ayrılmak isteyen Ospina’nın siyah-beyazlılarla görüştüğü kaydedildi.

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Beşiktaş’ta kaleci arayışları devam ederken ilginç bir iddia gündeme oturdu.

GOAL.com’da yer alan haberde, Arsenal’den ayrılmak isteyen kaleci David Ospina’nın Beşiktaş ile görüştüğü belirtildi. Kolombiyalı eldivenin, uzun zamandan beri Topçular’dan ayrılmak istediği transferin bitimine 2 gün kala da transferin bitirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Özellikle Arsenal’in Bayer Leverkusen’in Leno’yu da transfer etmesinden sonra Ospina’nın üçüncü kaleci konumuna düştüğü ve bu nedenle Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı dile getirildi. 

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