Beşiktaş'ın peşinde olduğu kaleci Simon Mignolet'e Barcelona talip oldu
Barcelona, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet'e talip oldu.
Beşiktaş'ın kaleci transfer listesinde yer alan Simon Mignolet'e Barcelona'nın talip olduğu iddia edildi.
İngiliz SKY Sports, Barcelona'nın Liverpool'da 3. kaleci konumuna düşen Belçikalı kaleciyi transfer etmek için girişimlere başlayacağını belirtti.
Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen kaleyi korurken yedek kaleci olarak Jasper Cillessen görev alıyor. (Sporx)
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