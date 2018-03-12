Beşiktaş'ın puan makinesi Anderson Talisca

Geçtiğimiz sezonun başında Benfica'dan kiralanan Sambacı, golleriyle Beşiktaş'a hayat vermeye devam ediyor. Sihay beyazlı ekip önceki gün Gençlerbirliği önünde attığı golle üç puanı kazandıran Brezilyalı '10' numaranın son sezonda gol attığı 27 karşılaşmada mağlup olmadı. Talisca'nın gol attığı maçlarda Kara Kartal, 21 galibiyet 6 da beraberlik alırken, 69 da puan topladı. Bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a, toplamda 16'ya çıkartan Brezilyalı yıldız, 2 sezonda 33 gol ve 3 de asistlil katı sağladı.