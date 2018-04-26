Beşiktaş’ın puanı silinecek mi, Beşiktaş cezası ne olacak?

Beşiktaş’ın cezası ne olacak? Kaldığı yerden tekrarlanması kararı verilen Fenerbahçe – Beşiktaş maçı için şok bir karar verildi. Beşiktaş’ın cezası ne olacak, Beşiktaş’ın puanı silinecek mi? Beşiktaş Yönetimi , perşembe günü oynananacak olan Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldı. Yapılan açıklamada; “Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.” denildi. Peki, Beşiktaş’ın cezası ne olacak, bundan sonraki süreçte neler yaşanacak?

BEŞİKTAŞ’IN CEZASI NE OLACAK?

Beşiktaş, TFF'nin kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar verdiği Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı vererek tarihi bir adım attı. Peki Beşiktaş'ı hangi yaptırımlar bekliyor?



Ziraat Türkiye Kupası statüsüne göre, Beşiktaş 3-0 hükmen yenik sayılacak. Bununla birlikte önümüzdeki sezon da Türkiye Kupası organizasyonundan men edilecek.



Aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezon Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde ettiği kupa gelirlerine de el konulacak.



Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:



"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

BEŞİKTAŞ’TAN ŞOK AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi ‘Fair Play’ (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.



Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.



Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.



115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız.



Beşiktaş Ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaşımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir.

Kamuoyuna saygılarımızla,