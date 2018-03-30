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Beşiktaş'ın Quaresma'yla yollarını ayırması halinde Robinho ile görüşeceği iddia edildi

Spor Toto Süper Ligi'nin iddialı takımlarından Beşiktaş'ta bu yaz Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılması halinde rotanın Sivasspor'dan Robinho'ya döneceği öğrenildi.

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Son dönemde kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarı yakalayan Beşiktaş'ın hedefindeki yeni isim Sivasspor formasını giyen Robinho... Jeremain Lens'ten istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, Ricardo Quaresma'nın Çin'e transfer olma ihtimali nedeniyle Brezilyalı futbolcuyu listesine dahil etti. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Quaresma'nın ayrılması durumunda, masaya oturacağı ilk ismin Robinho olacağı öğrenildi. Beşiktaş, sezon sonunda Quaresma için Çin'den gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Portekizli yıldız ise ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.

(Sabah)

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