Beşiktaş'ın rakibi Hapoel, ligde takıldı!
İsrail Ligi 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer Sheva, Hapoel Tel Aviv ile 1-1 berabere kaldı.
İsrail Ligi'nin lideri ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hapoel Beer Sheva, Hapoel Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Omri Altman'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Hapoel Tel Aviv, devreye üstün girmeyi başardı.
İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Hapoel Beer Sheva, 78. dakikada Ben Sahar ile golü buldu. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte lider Hapoel Beer Sheva puanını 35'e yükseltti. Hapoel Tel Aviv ise 16 puanda kaldı ve ligin 10. sırasında bulunuyor.
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