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Lyon sahasında Lorient'e 4-1 mağlup oldu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 13 Nisan Perşembe günü konuk olacağı Lyon, Fransa Ligi'nin 32. haftasında, düşme hattındaki Lorient'i ağırladı.

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Lyon'da, Metz deplasmanında 3-0 kazanılan Ligue 1 maçına göre Lorient karşısında altı farklı isme ilk 11'de şans verildi. Takımın golcü ismi Lacazette ve tecrübeli oyuncu Valbuena, yedek kulübesinde şans bekledi.
 
28. dakikada Tolisso'nun golüyle öne geçen Lyon'a cevap, 42. dakikada Trabzonspor'un eski oyuncusu Waris'ten geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
 
İkinci yarıya iyi başlayan Lorient, Marveaux'nun 49. dakikadaki golüyle üstünlüğü ele geçirdi. Lacazette ve Valbuena; 64. dakikada Ferri ve Cornet'nin yerine oyuna dahil olurken, Lorient, 74. dakikada Moukandjo ile farkı 2'ye çıkardı.
 
81. dakikada kaleci Lopes'in büyük hatasını affetmeyen Moukandjo, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golüne imza attı.
 
Kalan sürede başka gol olmadı ve Lyon, sahasında Lorient'e 4-1 kaybederek ağır bir yenilgi aldı. Üs üste 3. galibiyetini alan ve puanını 31'e çıkaran Lorient ise, averajla 18. sırada kaldı ancak lige tutunma adını umutlarını artırdı.

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