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Lyon kaptanı Maxime Gonalons: Türklere karşı farklı olacak

Lorient'e evinde 4-1 yenilen Lyon, Beşiktaş maçı öncesi adeta karıştı.

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Lorient maçının ardından açıklamalarda bulunan kaptan Maxime Gonalons sert ifadeler kullandı. Gonalons, “Utanç duyuyoruz ama saklanmanın bir anlamı yok” ifadelerini kullanırken Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise şu sözleri sarf etti:
 
“Ayağa kalkmamız için önemli bir fırsat. Onlar bu sene 2 kere yenilmiş biz ise 12. Performansımız Türklere karşı farklı olacak. Takım olarak kazanmak için her şeye sahibiz. Ancak bu sene takım olarak çok az organize olabildik. Bacaklarıız sağlam olabilir ancak önce mental olarak sağlam olmamız lazım”

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