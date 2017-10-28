Beşiktaş'ın rakibi Monaco deplasmanda kazandı!

Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'ya konuk olan Monaco sahadan 2-0'lık zaferle ayrıldı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ligue 1'in son şampiyonu Monaco zorlu Bordeaux deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürdü.

Matmut Atlantique'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da orta sahada birbirine üstünlük sağlayamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Monaco 57. dakikada Moutinho'nun asistinde Keita Balde ile öne geçti. Golden sonra hızlı hücumlarla rakibine zor anlar yaşatan Jardim'in öğrencileri 65'te farkı ikiye çıkardı. Thomas Lemar'ın şutunda kaleci Benoit Costil'ın büyük hatası Monaco'yu 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Monaco sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Monaco üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükselterek lider PSG'yi 4 puan geriden takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 4 haftaya çıkan Bordeaux ise 16 puanda kaldı.

Çarşamba akşamı Beşiktaş'ın rakibi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Monaco, 4. hafta mücadelesinde 1 Kasım Çarşamba günü temsilcimizle karşılaşacak.