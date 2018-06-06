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Beşiktaş'ın sağ bek gözdesi İtalya'da kalıyor!

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Roma'nın sağ beki Bruno Peres, Torino'ya transfer oluyor.

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Sağ bek pozisyonunda Gökhan Gönül'ün alternatifi için çalışmalar yürüten Beşiktaş'a İtalya'dan transfer haberi geldi.
 
Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres'in Serie A'nın bir diğer takımı Torino'ya transfer olacağı belirtildi.
 
KİRALAMA OPSİYONUYLA TRANSFER TEKLİFİ
 
İtalyan basınının haberine göre Torino, Peres için Roma'ya 1 milyon Euro kiralama ücreti ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif götürdü. Roma'nın ise bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
 
Bruno Peres'in Torino'da 25 maç oynaması halinde 7 milyon Euroluk satın alma opsiyonu geçerli olacak.
 
28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2017 yılında 12.5 milyon Euro'ya Torino'dan Roma'ya transfer olmuştu. Bu sezon Roma ile 25 maça çıkan Peres, 1 asist üretti. (Sporx)

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