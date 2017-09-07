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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maç saatleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu.

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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yer alan Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu.
 
Grubun ilk maçında 13 Eylül'de Porto ile Estadio do Dragao stadında karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçı TSİ 21:45'te başlayacak.
 
Beşiktaş'ın geri kalan maçları ise şu şekilde;
 
26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig  Vodafone Park TSİ 21:45
17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45,
1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco  Vodafone Park TSİ 20:00
21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto  Vodafone Park TSİ 20:00
6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45 

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