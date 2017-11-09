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Beşiktaş'ın 'Şeref Turu'na' 2 ayda 10 bin kişi katıldı

Türkiye’de bir ilk olan ‘Şeref Turu’na 2 ayda 10 bin kişi katıldı. Turizm acentelerinin rehberlerine de girmeye başlayan tura sadece Beşiktaşlılar değil, ezeli rakip taraftarlar ve yabancılar da ilgi gösteriyor.

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BEŞİKTAŞ Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ile Şeref Turu’nun 2 aylık geçmişini konuştuk. İşte verdiği bilgiler: “Şu ana kadar tura katılan kişi sayısı 10 bini geçti. Günde 11 tur yapılıyor. Neredeyse turların çoğu dolu geçiyor. Hafta sonları tamamen dolu. Havaların soğuması nedeniyle hafta içi sabah seanslarında katılım düşük olsa da öğlenden sonra doluyor. 

ÜRÜN SATIŞINA KATKISI VAR 

Sadece Beşiktaşlılar değil, diğer takım taraftarları da geliyor. Barcelona formasıyla gelen de oluyor. Turdan sonra Kartal Yuvası’ndan da alışveriş yapıyorlar. İç ve dış turizm şirketleriyle görüşüyoruz. Turumuz artık acentelerin programına girmeye başladı. Yabancı oranını yükseltmeye çalışıyoruz. Hem Beşiktaş hem Türkiye’yi tanıtıyoruz. Ürün satışlarına da etkisi büyük.”

Türkiye’de bir ilk olan ‘Şeref Turu’na 2 ayda 10 bin kişi katıldı. Turizm acentelerinin rehberlerine de girmeye başlayan tura sadece Beşiktaşlılar değil, ezeli rakip taraftarlar ve yabancılar da ilgi gösteriyor.

TARİHİ GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR

KUTLU, tura katılan kişilerin profillerini de anlattı: “Kesin bir ölçüm yapmadık ama yüzde 60 kadarı gençler ve öğrencilerden oluşuyor. Kadınlar da erkekler kadar ilgi gösteriyor. Yüzde 50-50 diyebiliriz. Gelip kulübün tarihini gören yabancılar çok şaşırıyor. Bilgi alıyorlar.

(Aksam)

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