Beşiktaş'ın Shinji Kagawa ve Mario Götze transferi suya düştü

Beşiktaş, 10 numara transferi konusunda Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un 2 yıldızının peşine düşmüştü. Shinji Kagawa ve Mario Götze için çalışmalarını sürdüren yönetim, iki oyuncudan da istediği sonucu alamadı.

Alman devine iki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan Kara Kartal’a olumsuz yanıt geldi.

Bundesliga devinin, kiralama konusuna olumlu bakmadığı ancak oyuncularını satabileceğini ilettiği kaydedildi.

Sarı-Siyahlılar’ın menacerler aracılığıyla temas kuran Kartal’dan Kagawa için 6 milyon Euro, Götze için de 7 milyon Euro istediği bildirildi. (Fanatik)