Beşiktaş'ın Tamer Tuna'dan boşalan yardımcı hocalığa İbrahim Toraman'ı getirmesi bekleniyor

Beşiktaş Yönetimi'nin Tamer Tuna'nın ayrılmasıyla boşalan yardımcı hocalığa İbrahim Toraman'ı getirmesi bekleniyor. Ancak yönetimin Toraman için bir toplantı daha yaparak son kararı vereceği öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş'in de onayını alarak İbrahim Toraman'ı yardımcı hocalığa getirmesi bekleniyor.

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