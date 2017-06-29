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Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Fernando Llorente bisiklet kazasında kolunu kırdı

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Fernando Llorente, bisiklet kazasında kolunu kırdı. Llorente'nin 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Transferde ismi Beşiktaş ile anılan Fernando Llorente, bisiklet kazasında kolunu kırdı! Swansea City resmi açıklamayı yaptı...

Fernando Llorente'nin İtalya'daki tatilinde bisiklet kullanırken bu kazayı geçirdiği açıklandı. Swansea City'nin basın bildirisinde, "Fernando Llorente'nin tatili sırasında kolunu kırdığını doğruluyoruz. Çok ciddi bir operasyon geçirmeyecek ancak sezon hazırlıklarının bir kımsını kaçıracak. Kulüp doktorları, Southampton ile 12 Ağustos'ta oynayacağımız ligin ilk maçına yetişmesini umut ediyoruz." denildi.

32 yaşındaki Fernando Llorente, geçen sezon Swansea City formasıyla çıktığı lig maçlarında 15 gol atmıştı.

Beşiktaş'tan Llorente için Swansea'ye teklifi!

Siyah-Beyazlı yönetim Kamerunlu futbolcuda bir olumsuzluk yaşaması durumunda B Planı'nı devreye sokacak. Bu planda Swansea'nin as golcüsü Fernando Llorente ilk sırada yer alıyor. 32 yaşındaki İspanyol futbolcu geçen sezon Sevilla'dan geldiği Swansea'de bu sezon 35 resmi karşılaşmada fileleri 15 kez havalandırmayı başardı.

Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in tecrübeli oyuncu için İngiliz kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. Gelecek sezon Swansea ile sözleşmesi sona erecek olan Llorente'nin de Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve gelişmeleri çok yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Sporx)

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