Beşiktaş'ın transfer listesinde tam 7 yıldız futbolcu var
BEŞİKTAŞ yönetimi Avrupa turuna çıkıyor.
Benteke, Sturridge, Rafael, Juan Jesus, Klaassen ve Rafael gibi yıldız isimleri transfer listesine dahil eden Kartal, sezon başı kampına kadar 1 ya da 2 bomba patlatmayı hedefliyor. Forvet konusunu Sturridge ya da Benteke’yle çözmek isteyen Beşiktaş, bu futbolcularda mutlu sona ulaşamazsa, Burak Yılmaz için de girişimlerine başlayacak.
(Aksam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.