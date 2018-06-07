Beşiktaş'ın transfer listesinde tam 7 yıldız futbolcu var

Benteke, Sturridge, Rafael, Juan Jesus, Klaassen ve Rafael gibi yıldız isimleri transfer listesine dahil eden Kartal, sezon başı kampına kadar 1 ya da 2 bomba patlatmayı hedefliyor. Forvet konusunu Sturridge ya da Benteke’yle çözmek isteyen Beşiktaş, bu futbolcularda mutlu sona ulaşamazsa, Burak Yılmaz için de girişimlerine başlayacak.

(Aksam)