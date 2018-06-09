Beşiktaş'ın transferdeki stratejisi 'tok satıcı'

Tosic'i bile satmak istememelerine rağmen futbolcuya gelen yüksek maaş teklifi yüzünden kabul ettiklerini belirten transfer komitesi üyeleri, teklif geldiği iddia edilen diğer oyuncular için satma konusunda çok hevesli davranmıyor. Yöneticiler, “Teklif gelirse esas kadrodan en fazla 2 oyuncu daha olur başka da olmaz” görüşünde birleşiyor.

(Gunes)