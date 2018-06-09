Beşiktaş'ın transferdeki stratejisi 'tok satıcı'
ERSAN, Atınç, Demba Ba, Sosa, Marcelo, Cenk ve son olarak da Tosic’i satarak ciddi bonservis geliri elde eden Beşiktaş yönetimi, transferde “tok satıcı” rolüne büründü.
Tosic'i bile satmak istememelerine rağmen futbolcuya gelen yüksek maaş teklifi yüzünden kabul ettiklerini belirten transfer komitesi üyeleri, teklif geldiği iddia edilen diğer oyuncular için satma konusunda çok hevesli davranmıyor. Yöneticiler, “Teklif gelirse esas kadrodan en fazla 2 oyuncu daha olur başka da olmaz” görüşünde birleşiyor.
(Gunes)
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