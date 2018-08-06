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Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba yok!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Enzo Roco, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe dahil edilirken, Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba Hutchinson kadroda yer almadı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi LASK Linz ile oynayacak Beşiktaş, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

B36 Torshavn eşleşmesinde kadroya dahil edilmeyen Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe LASK Linz maçlarının kadrosuna dahil edilirken yeni transfer Enzo Roco'nun da ismi UEFA'ya yazıldı.

ÜÇ İSİM KADRODA YER ALMADI

Siyah beyazlı ekipte Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba Hutchinson ise kadroda yer almadı.

Beşiktaş, LASK Linz ile 9 Ağustos'ta İstanbul'da, 17 Ağustos'ta ise Avusturya'da karşılaşacak.

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