Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba yok! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Enzo Roco, Domagoj Vida, Ricardo Quaresma ve Pepe dahil edilirken, Orkan Çınar, Umut Nayir ve Atiba Hutchinson kadroda yer almadı.