Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, camiaya güven verdi
İspanyol kaleci Fabri'nin boşluğunu Alman file bekçisi Loris Karius ile dolduran Beşiktaş, kaleci sorununu çözdü gibi.
Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in yokluğunda genç kaleci Utu Yuvakuran ile forma yarışına giren Karius, ayağının tozuyla ilk maçına Bursaspor karşısında çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in forma şansı verdiği yeni transfer Loris Karius performansıyla camiaya güven verdi. Siyah-beyazlıların Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Karius, daha ilk maçında yapmış olduğu kurtarışlarla doğru bir transfer olduğunu gösterdi.
İLETİŞİM SORUNU VAR
Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan Karius'un, önünde oynayan Pepe-Vida ikilisiyle iletişim ve uyum problemi olduğu gözlemlendi.
Alman file bekçisi bu sorunun; zamanla, antrenmanlarda daha çok çalışmayla gidereleceğini söyledi.
KARİUS'UN PERFORMANSI
Oynadığı Süre: 90
Yediği Gol: 1
Pas Yüzdesi: %65
Kurtarış: 2
Puan: 6.1
(AKŞAM)
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