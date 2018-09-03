Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, camiaya güven verdi

İspanyol kaleci Fabri'nin boşluğunu Alman file bekçisi Loris Karius ile dolduran Beşiktaş, kaleci sorununu çözdü gibi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in yokluğunda genç kaleci Utu Yuvakuran ile forma yarışına giren Karius, ayağının tozuyla ilk maçına Bursaspor karşısında çıktı. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in forma şansı verdiği yeni transfer Loris Karius performansıyla camiaya güven verdi. Siyah-beyazlıların Liverpool'dan kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Karius, daha ilk maçında yapmış olduğu kurtarışlarla doğru bir transfer olduğunu gösterdi.
 
İLETİŞİM SORUNU VAR
 
Beşiktaş'ta ilk maçına çıkan Karius'un, önünde oynayan Pepe-Vida ikilisiyle iletişim ve uyum problemi olduğu gözlemlendi. 
 
Alman file bekçisi bu sorunun; zamanla, antrenmanlarda daha çok çalışmayla gidereleceğini söyledi.
 
KARİUS'UN PERFORMANSI
 
Oynadığı Süre: 90
Yediği Gol: 1
Pas Yüzdesi: %65
Kurtarış: 2
Puan: 6.1
 
(AKŞAM)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA