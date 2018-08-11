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Beşiktaş'ın yeni sağ beki Jeremy Pied oluyor

Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş, Jeremy Pied'i gündemine aldı.

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Gökhan Gönül'e alternatif olarak sağ beke takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar Southampton ile yollarını ayıran Jeremy Pied'i gündemine aldı. Siyah beyazlılar Southampton ile yollarını ayıran Jeremy Pied'i gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetimin, Fransız futbolcu ve menajeriyle pazarlık yaptığı belirtildi. Kara Kartal bu arada iki sezon önce dizinden ağır bir sakatlık geçiren Pied'in sağlık raporlarını da istedi.

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