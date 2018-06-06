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Beşiktaş'ın yeni sağ beki Rafael da Silva olacak

Beşiktaş’ın Lyon’un Brezilyalı sağ bekine teklif yaptığı öne sürüldü. 33 yaşındaki Rafael Da Silva’nın bir sene daha sözleşmesi bulunuyor.

  • StarSpor
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TEKNİK direktör Şenol Güneş, üç kulvarda birden mücadele edecekleri için geçtiğimiz sezon zaman zaman sıkıntı yaşanan sağ bek mevkiine Gökhan Gönül ile rekabet edebilecek bir sağ bek alınmasını istemişti. Fransız basını Siyah-Beyazlı yöneticilerin bu oyuncuyu Lyon Kulübü’nde bulduğunu öne sürdü. Fransızlar’ın ünlü L’Equipe gazetesi de, Beşiktaş’ın Rafael Da Silva için teklifte  bulunduğunu ve cevap beklediğini yazdı. 2015’te Manchester United’tan Lyon’a transfer olan Brezilyalı oyuncu geçen sezon ligde 24 maçta forma giyip 1 gol attı, 2 de asist yaptı. 27 yaşındaki sağ bekin, Lyon’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Da Silva’nın sağ kanatta da forma giyebildiği belirtildi.

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