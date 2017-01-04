Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ın yeni stoperi Mitrovic İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hırvat stoper Mitrovic'i bugün İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla stoper bölgesine transfer istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Messias, Vida ve Rakitsky gibi isimlere yoğunlaşmış, ancak bu isimlerin çok para istemeleri sebebiyle, gözler Aguilar ve Mitrovic'e dönmüştü.
 
Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen 23 yaşındaki stoperle prensip anlaşmasına varan Siyah-Beyazlılar, milli futbolcuyu bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 
 
Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirecek olan Beşiktaş, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde genç futbolcuyla sözleşme imzalayacak.
 
Fanatik

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bir kadını güpegündüz böyle kaçırdılar

Bir kadını güpegündüz böyle kaçırdılar

Ortaköy saldırısıyla bağlantılı şüpheliler yakalandı

Ortaköy saldırısıyla bağlantılı şüpheliler yakalandı

Kurt sürüsünün ilginç sırrı

Kurt sürüsünün ilginç sırrı

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

Medine'yi İngilizlere teslim etmeyen kahraman Türk: Fahreddin Paşa

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA