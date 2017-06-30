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İtalyan basını, Beşiktaş'ın Mauricio dos Santos Nascimento'yu transfer edeceğini iddia etti

Stoper arayışlarına devam eden Beşiktaş için sürpriz bir iddia geldi.

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İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Lazio forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Maurício dos Santos Nascimento'yu transfer edecek.

Bu sezonu Spartak Moskova'da kiralık olarak geçiren ve bonservisinin bulunduğu Lazio ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper, geçen sezonun başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Spartak Moskova'da 11 maça çıkan 1.85'lik stoper, 1 gol kaydetti.

Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılacak olan Pepe ve Sevilla forması giyen Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Ajansspor

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