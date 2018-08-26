Beşiktaş'ın yeni transferi Karius sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius, sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul'a dün akşam gelen Karius, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde bu sabah bir dizi teste tabi tutuldu.
Kontroller kapsamında 25 yaşındaki kaleci, kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümlerinde muayene edildi.
Liverpool Kulübü, Loris Karius'un 2 yıllığına Beşiktaş'a kiralandığını açıklamıştı.
Karius'un, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmayı tribünden izlemesi bekleniyor.
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