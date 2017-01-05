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Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic, İstanbul'a geldi

Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hırvat stoper Mitrovic, İstanbul'a geldi.

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Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla stoper bölgesine transfer istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Messias, Vida ve Rakitsky gibi isimlere yoğunlaşmış, ancak bu isimlerin çok para istemeleri sebebiyle, gözler Aguilar ve Mitrovic'e dönmüştü.

Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen 23 yaşındaki stoperle prensip anlaşmasına varan Siyah-Beyazlılar, milli futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirecek olan Beşiktaş, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde genç futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

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