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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar'da yırtık tespit edildi

Beşiktaş'ın sezon başı Gaziantepspor'dan transfer ettiği Orkan Çınar'ın, sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi.

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Resmi açıklama şöyle;
 
"Ümit milli takımdan sakat dönen oyuncumuz Orkan Çınar'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu sağ kalça kasık adalesinde (Adductor Brevis) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlamıştır."

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