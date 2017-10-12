Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar'da yırtık tespit edildi
Beşiktaş'ın sezon başı Gaziantepspor'dan transfer ettiği Orkan Çınar'ın, sağ kalça kasık adalesinde yırtık tespit edildi.
Resmi açıklama şöyle;
"Ümit milli takımdan sakat dönen oyuncumuz Orkan Çınar'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu sağ kalça kasık adalesinde (Adductor Brevis) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlamıştır."
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