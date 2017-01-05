Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mitrovic sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın Rijeka takımından transfer ettiği Matej Mitrovic sağlık kontrolünden geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın Babel'den sonra kadrosuna kattığı 23 yaşındaki stoper Matej Mitrovic sağlık kontrolünden geçti.
 
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Transfer görüşmelerine başladığımız Matej Mitrovic, Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.
 
Detaylı kan tetkikleri yapılan Mitrovic; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Matej Mitrovic’in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Doğan Holding'e operasyon: 2 gözaltı

Doğan Holding"e operasyon: 2 gözaltı

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

Üç yüz binde bir görülen göz rengi

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

DEAŞ'a ait 3 İHA düşürüldü

Bu kadar da olmaz dedirten hatalar

Bu kadar da olmaz dedirten hatalar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA