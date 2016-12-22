Önder Özen'den Ryan Babel yorumu: Kaprissiz

Özen, Kartal'ın 2.5 yıllığına anlaştığı Babel için, "Lider, karakterli ve saygılı. Kariyerine rağmen egosu yok. Gelir sağ beke adam kovalar. Gol vuruşları mükemmel. Çok faydalı olacaktır" dedi.

BEŞİKTAŞ, ocak ayında ilk transferini Ryan Babel ile patlatmaya hazırlanıyor. 31 Aralık'ta Deportivo ile sözleşmesi biten Hollandalı kara tren ile her konuda anlaşmaya varıldı. 2.5 yıllık mukavele imzalaması planlanan Babel, 30 yaşında. Ajax altyapısı ürünü olan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa ve Al Ain'de forma giydikten sonra Deportivo'ya transfer oldu. Sağ ayağı müthiş olan Hollandalı yıldızla Kasımpaşa'da teknik direktör olarak 2014-2015 sezonunun son 8 haftasında çalışan Önder Özen, öğrencisini söyle anlattı:

YARDIM ETMEKTEN ASLA GOCUNMAZ

1 - Bir kere hiç egosu yok. Oysa dışarıdan düşündüğünüzde, "Müthiş kariyer, burnundan kıl aldırmaz" dersiniz ama kesinlikle öyle biri değil. O kadar mütevazı ki bizim Türk oyuncularda gördüğünüz egoyu bile onda görmeniz mümkün değil.

2 - Açıkçası çalışmadan önce, "Defansif tarafı yok, savunmaya hiç yardıma gelmez" diye düşünüyordum. Ama sonra gördüm ki, adam sağ beke sürekli yardıma geliyor, görev verdiğinde yapıyor, bundan da hiçbir zaman gocunmuyor.

SORUMLU VE TAM BİR PROFESYONEL

3 - Müthiş bir profesyonel. İşine son derece saygılı ve disiplin konusunda çok önder bir oyuncu. Onunla sorun yaşayacağımı düşünürken, Türkler'le yaşadım, onunla yaşamadım.

4 - Çok rahatlıkla iletişim kurabilirsiniz. Her konuşmaya açık ve Türkiye'yi çok seviyor.

5 - Lider bir oyuncu. Takımda verirseniz her türlü sorumluluğu alır. Çalışkanlığı ile ilgili bir sorun kesinlikle yaşanmaz.

6 - Gol atma becerisi çok yüksek, vuruş ustası ve Beşiktaş'a çok katkı sağlayacaktır.

KASIMPAŞA'DA Babel'in hocalığını yapan Önder Özen, daha önce Beşiktaş'ta da Bilic'le birlikte çalışmıştı. Özen, Babel hakkında çok pozitif açıklamalar yaptı.

Babel'in son maçı olabilir

DEPORTİVO Teknik Direktörü Gaizka Garitano dün akşam oynadıkları Real Betis maçının Ryan Babel'in son müsabakası olabileceğini söyledi. Garitano, "Babel'e birçok teklif var. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Kalacak mı gidecek mi daha sonra göreceğiz. Bu son maçı olabilir" dedi. Gazeteler de Deportivo'nun Babel'i elinde tutamayacağını yazdılar.