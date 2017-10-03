Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe, Portekiz Milli Takımı'nda sakatlandı!
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Milli Takım'da sakatlandı ve idmanı tamamlayamadı.
Beşiktaş'ın defansının yıldız ismi Pepe, Portekiz Milli Takımı antrenmanında sakatlandı.
Portekiz'in 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Andorra ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarında Pepe, idman sırasında sakatlandı ve antrenmanı tamamlayamadı.
Pepe'nin sakatlığı hakkında detaylı bilgi verilmezken, sakatlığın çok ciddi olmadığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.