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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Pepe, Portekiz Milli Takımı'nda sakatlandı!

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Milli Takım'da sakatlandı ve idmanı tamamlayamadı.

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Beşiktaş'ın defansının yıldız ismi Pepe, Portekiz Milli Takımı antrenmanında sakatlandı.
 
Portekiz'in 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Andorra ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarında Pepe, idman sırasında sakatlandı ve antrenmanı tamamlayamadı.
 
Pepe'nin sakatlığı hakkında detaylı bilgi verilmezken, sakatlığın çok ciddi olmadığı belirtildi.

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