Diego Simeone, Oğuzhan Özyakup için İstanbul'a geliyor
Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup için İstanbul'a gelecek.
- Akşam
Yılın transferi gerçekleşiyor... Atletico Madrid'in hocası Diego Simeone kararını verdi. İspanyollar, milli yıldızın transferi için sezon sonu randevu talep etti.
Süper Lig'de üçüncü yıldıza giden, UEFA Avrupa Ligi'nde göz kamaştıran bir performans gösteren Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, İspanyolların yakın markajında... Galatasaray'dan Arda Turan'ı 12 milyon euroya alıp, 41 milyon euroya dünya devi Barcelona'ya satan Atletico Madrid, bu kez 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-beyazlılar'ın kapısını aşındırıyor.
Uzun süredir Oğuzhan'ı takip ettiren Teknik Direktör Diego Simeone'nin milli oyuncunun alınması için yönetime rapor verdiği bildirildi. İspanyol yönetimi de Arjantinli teknik adamın isteği doğrultusunda Beşiktaş'la görüştü.
YÖNETİM SEZON SONUNA ERTELEDİ
Oğuzhan Özyakup'u isteyen tek kulüp Atletico Madrid değil. Roma da milli oyuncuyu yakından takip ediyor. Scoutlarına 24 yaşındaki orta sahayı izlettiren İtalyan ekibi ise henüz resmi bir teklif yapmadı. İtalyanların da sezon sonunda böyle bir teklif yapma ihtimali yüksek. Siyah-beyazlı yönetim konuyu Oğuzhan Özyakup'la görüşecek ve kendisi ayrılmak isterse, gitmek istediği kulübe kolaylık sağlanacak. Aksi halde milli oyuncu, Beşiktaş forması giymeye devam edecek.
5 YIL UZATACAK BEŞİKTAŞ'A KAZANDIRACAK!
Siyah-beyazlılar'la beş yıllık daha mukavele yenilemek isteyen Oğuzhan, yönetimi duygulandıran bir davranış sergiledi. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki orta saha, birçok talibi olmasına rağmen Beşiktaş'la nikah tazeleme konusunda hiç tereddüt göstermedi. Birçok futbolcu, "Sözleşmem bitsin, imza parası da alırım" uyanıklığı yaparken Oğuzhan Özyakup, kulübüne olan vefasını gösterdi.
KAPTANLIK BU!
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