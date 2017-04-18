Diego Simeone, Oğuzhan Özyakup için İstanbul'a geliyor

Oğuzhan Özyakup'u isteyen tek kulüp Atletico Madrid değil. Roma da milli oyuncuyu yakından takip ediyor. Scoutlarına 24 yaşındaki orta sahayı izlettiren İtalyan ekibi ise henüz resmi bir teklif yapmadı. İtalyanların da sezon sonunda böyle bir teklif yapma ihtimali yüksek. Siyah-beyazlı yönetim konuyu Oğuzhan Özyakup'la görüşecek ve kendisi ayrılmak isterse, gitmek istediği kulübe kolaylık sağlanacak. Aksi halde milli oyuncu, Beşiktaş forması giymeye devam edecek.

5 YIL UZATACAK BEŞİKTAŞ'A KAZANDIRACAK!

Siyah-beyazlılar'la beş yıllık daha mukavele yenilemek isteyen Oğuzhan, yönetimi duygulandıran bir davranış sergiledi. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki orta saha, birçok talibi olmasına rağmen Beşiktaş'la nikah tazeleme konusunda hiç tereddüt göstermedi. Birçok futbolcu, "Sözleşmem bitsin, imza parası da alırım" uyanıklığı yaparken Oğuzhan Özyakup, kulübüne olan vefasını gösterdi.

KAPTANLIK BU!

Başkan Fikret Orman'ın bu konu hakkındaki düşüncesini açıklamasının ardından 24 yaşındaki orta saha, "Ben Beşiktaş'a geldiğimde nerede olduğumu unutmadım. Beşiktaş sayesinde nerelere geldiğimin farkındayım. Para ilk tercihim değil. Başkanımız benim için neyi uygun görürse ben ona uyarım" dedi.

YÜKSELİŞTE

Feda sezonunda 500 bin euro bonservis bedeliyle Arsenal'den alınan Oğuzhan Özyakup, beş yılda Siyah-beyazlılar'ın kaptanlığına yükseldi. Şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 174 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakip ağları 26 kez havalandırdı. 38 de asist yapan Ozzie, Avrupa devlerinin dikkatini çekti.