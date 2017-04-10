Talisca ceza sahası dışından attığı gollerle Messi'yi geride bıraktı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda zorlu maçlara çıkarken rakipleri muhteşem hücum hattı ile aşmayı başarıyor. Beşiktaş 27 maçta 54 kez fileleri sarsarken bunları 33'ü Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'dan geldi. 3 oyuncu toplam gollerin yüzde 61.1'lik kısmını kaydettiler. 17 golle Cenk başı çekerken, takım içinde onu 9 golle Aboubakar izliyor. 2 haftadır frikiklerden örümcek ağlarını temizleyen Talisca da 7 gole ulaştı.

İKİNCİ DEVREDE COŞTULAR

Cenk, Aboubakar, Talisca üçlüsü sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın kaydettiği 30 golün 17'sine imza atmıştı. Üçlü yüzde 56.6'lık oran yakalamıştı. Beşiktaş, sezonun ikinci devresinde şu ana kadar 10 maçta fileleri 24 kez sarstı. 16'sı Cenk, Aboubakar ve Talisca'dan geldi. Bu da yüzde 66.6'ya denk geliyor. Kısaca Beşiktaş'ın hücum hattındaki müthiş üçlüsü golleri sıraladıkça Kara Kartal da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa doğru kanat çırpıyor.

İLK KEZ AYNI ANDA

Beşiktaş'ın üç forveti ilk defa bir maçta hep birlikte gol atmayı başardılar. Trabzonspor maçında Cenk Tosun perdeyi açtı, Vincent Aboubakar 2. golü kaydetti. Anderson Talisca da frikikten takımının 3. golünü attı. Müthiş üçlü böylece Trabzon'da bir ilki başarmış oldu.

MESAFE TANIMIYOR

Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Talisca da ceza alanı dışından rakiplerin korkulu rüyası oldu. Genç yıldız 9 golünün 6'sını ceza sahası dışından kaydetti. Talisca ceza sahası dışından 6 golü bulunan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'yi de yakaladı..