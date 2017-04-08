Beşiktaş'ın yıldızı Talisca, frikikten affetmiyor!

Talisca, Trabzonspor maçında attığı frikik golüyle bu sezon çıktığı 17. maçta 9. golüne ulaşmış oldu. Brezilyalı yıldız, bu sezon frikikten 4. golünü atmış oldu.

Frikik ustası Talisca, Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı frikikten gol attı. Talisca, Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica'ya karşı maçın son dakikasında frikikten ağları sarsmıştı.

TALİSCA, EN GOLCÜ SEZONU

2014-15 sezonunda Benfica'da 3 kupa kazandığı dönemde 44 maçta 11 gollük istatistik yakalayan 23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a attığı golle bu sayıya sadece 26 maçta ulaşma başarısı gösterdi.

DEV TAKIMLAR PEŞİNDE!

Siyah-Beyazlı takımın bu sezon ki başarısında büyük pay sahibi olan Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali var. İngiliz kulüplerinden Manchester United ve Liverpool'un Talisca'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

İki kulübün Beşiktaş'ın Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca'nın serbest kalma maddesi olan 23 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğunu Benfica'ya ilettiği öne sürüldü.

Beşiktaş Talisca'yı 2 sezon kiralamasına rağmen bu oyuncunun sözleşmesindeki, "23 milyon Euro teklif eden bir kulüp olursa Benfica Talisca'yı satabilir" maddesi nedeniyle Brezilyalı yıldızı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yönetim gelişmeleri yakından takip ederken Talisca'nın gitme olasılığına karşı yeni bir plan yapacak.