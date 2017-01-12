Beşiktaş'ın yıldızları Volkswagen Arena'da!
THY Avrupa Ligi'nde oynanan Darüşşafaka Doğuş-Baskonia maçını Beşiktaşlı futbolcular da izledi.
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanan maçta temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş sahasında İspanyol ekibi Baskonia'yı 98-89 mağlup etti.
Volkswagen Arena'daki mücadeleyi Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Ryan Babel de salonda takip etti.
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