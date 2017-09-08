Beşiktaş'la anlaşan Eto'o Antalyaspor'a rest çekti
Transferin bitimine saatler kala Beşiktaş'la anlaşmaya varan Samuel Eto'o, kulübü Antalyaspor'a rest çekti.
Beşiktaş ile her konuda anlaşan Eto'o, Antalyaspor ile bonservis konusundaki engelin aşılmasını bekliyor. Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş ile Antalyaspor arasında pazarlıklar sürüyor. Eto'o Antalyaspor'a "Eğer Beşiktaş'a gitmeme izin vermezseniz bu sezon maçlarda oynamayı istemiyorum. " dedi.
Sonsayfa.com.tr
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