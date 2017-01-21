Eslem Öztürk resmen Erzurumspor'da

Beşiktaş'ta gelecek vaat eden isimlerin başında gelen Eslem Öztürk, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1.5 yıllığına kiralandı. Instagram hesabından transferi duyuran genç yetenek, siyah-beyazlı kulübe de veda mesajı verdi.

Genç futbolcunun paylaşımı şöyle:

"Önümüzdeki 1.5 sezon geçici olarak B.B Erzurumspor kulübüyle anlaşmış bulunmaktayım, bu transferde sayın başkanım Fikret Orman'a ve Erzurumspor kulübü Başkan'ı Ali Demirhan Başkan'ıma çok teşekkür ederim.. Canım kulübüm Beşiktaş'a daha güçlü daha hazır gelmek adına, bir büyük camiadan diğer büyük camia olan Erzurumsporda hedeflediği yere ulaştırmak için elimden geleni yapmak için mücadele edeceğim..Beşiktaş kulübümde bana emeği geçen tüm hocalarıma takım arkadaşlarıma abilerime sonsuz teşekkür ederim...''