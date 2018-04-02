Beşiktaşlı futbolcular 28 maç ceza ile rekor kırdı

Şenol Güneş döneminin ilk 2 sezonunda oyun anlayışıyla öne çıkan siyah-beyazlılar içinde bulunduğumuz sezonda futbolcuların aldığı cezalarla da dikkat çekiyor.

27'nci hafta itibari ile takımda sürekli oynayan oyunculardan sadece Fabricio ve Gökhan Gönül kart görmezken diğer 16 futbolcu 62 sarı, 6 kırmızı kart gördü. Bu kartların karşılığında 11 futbolcu 22 maç ceza alırken, Caner Erkin'e kart harici Disiplin Kuruluna sevki sonrası verilen 6 maçlık ceza ile oyuncuların cezalı olduğu maç sayısı 28'e ulaştı.

Üstelik sarı kart cezaları aynı maçta birden fazla futbolcuyu kapsadığı için daha fazla dikkat çeker hale geldi. İlk yarıdaki Trabzonspor maçı öncesinde Quaresma, Atiba ve Oğuzhan, ikinci yarıda Fenerbahçe maçı öncesinde Talisca ve Pepe, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Adriano ve Medel, Göztepe maçı öncesinde de Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'ın cezalı duruma düşmesi öne çıkan detaylar.

EN FAZLA CEZA CANER VE QUARESMA'YA

Ceza alma konusunda Caner ve Quaresma öne çıkan iki isim. İlk yarıda Vodafone Park'ta oyanan Medipol Başakşehirspor maçından sonra görüntülerden disipline sevk edilen milli oyuncu PFDK tarafından 6 maç ile cezalandırıldı. Aynı maçta 4'üncü sarı kartını da görmüş olan Caner bir anda 7 maç ceza aldı ve uzun süre forma giyemedi.

Caner'in ardından Quaresma 6 maç ile 2'nci sırada. Portekizli yıldız ilk yarıda Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında 2 sarıdan kırmızı gördüğü için 1 maç ceza aldı. 4 hafta önce 2-2 biten Fenerbahçe kupa maçında da doğrudan kırmızı kart gören Quaresma bu kez 5 maç ceza aldı.

En fazla ceza alan 3'üncü oyuncu ise Ryan Babel oldu. Holandalı kanat oyuncusu 2 maç kırımızı, 1 maç sarı kart cezası olmak üzere 3 maçta takımını yalnız bıraktı.

SARI KART LİDERİ GARY MEDEL

Caner ve Quaresma ve Babel'in 16 maçlık cezaları çıkartıldığında diğer futbolcuların 12 kez sarı kart ve çift sarıdan kırmızı kart ile cezalı duruma düştüğü görülüyor.

Yeni transfer Gary Medel toplam 8 sarı kart ve 2 kez cezalı olması ile bu alanda lider. Caner 6 maç disiplin cezasının yanı sıra 7 sarı kart ile 2'nci kez cezalı olmanın eşiğinde. 7 sarı kartı olan bir diğer futbolcu ise Dusko Tosic. Tosic, hem sarı kart hem de kırmızı karttan dolayı 2 kez cezalı duruma düştü. 2 kez sarı ve kırmızı kart cezalısı olan diğer 2 isim de Oğuzhan ve Atiba. Her iki oyuncu da sezon içinde 2'nci sarıdan kırmızı kart görerek 1'er maç oynamadı. Oğuzhan ve Atiba bu hafta gördükleri 4'üncü sarı kartla 2'nci kez cezalı duruma düştüler.

Beşiktaş't a 1 kez sarı kart cezası alan diğer oyuncular; Pepe, Adriano, Talisca ve Tolgay.

SARI KART TEHLİKESİ BİTMİYOR

Siyah-beyazlılar Göztepe karşısına sarı kart cezalısı 3 oyuncusundan mahrum çıkacak ama tehlike bir sonraki maç için devam edecek.

Çünkü takımda 2 futbolcu daha sarı kart ceza sınırında. Bu iki futbolcu da Tosic ve Caner.Ricardo Quaresma da cezasını tamamladıktan sonra ilk maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak.

(DHA)