Beşiktaşlı futbolcular Galatasaray derbisini şampiyonluk maçı olarak görüyor

SÜPER Lig’de iki sezondur şampiyonluğu kazanan Beşiktaş’ta herkes bir kez daha mutlu sona kilitlendi. Şampiyonlar Ligi’nden elendikten sonra lig maçlarındaki konsantrasyonunu artıran Siyah-Beyazlılar, 5-1’lik Göztepe karşılaşmasındaki pozitif futbolu ve G.Saray’ın G.Birliği deplasmanında 3 puan bırakmasının ardından şampiyonluk havasını iyice solumaya başladı. Süper Lig kurulduktan sonra sadece 1 kez Gordon Milne ile 3 sezon üst üste şampiyon olmayı başaran Siyah-Beyazlılar, yeniden aynı senaryoyu gerçekleştirmenin peşinde. Kartal; 1989, 1990 ve 1991’deki başarıyı tekrarlarsa hem şampiyonluk priminden hem de Devler Ligi’nden bir kez daha müthiş bir gelir kazanacak.

G.SARAY DEPLASMANI KİLİDİ AÇAR

56 puanlı Siyah-Beyazlılar, bu cuma Akhisar deplasmanına konuk oluyor. Beşiktaş, zorlu maçtan 3 puanla dönerse 57 puanlı G.Saray’ı geçecek ve lider Başakşehir’le puanını eşitleyecek. Kartal ardından pazar günü iki rakibinin kendi arasındaki maçını bekleyecek. Beşiktaş camiası, Akhisar ve Malatya’yı yendikten sonra 32. haftada oynanacak G.Saray derbisinin şampiyonluğun kilidini açacağını düşünüyor. İdareciler, daha önce hiç şampiyonluk yaşamamış ve taraftar sayısı oldukça düşük olan Başakşehir’in puan kaybı yaşayacağına kesin gözle bakıyor.

BAŞAKŞEHİR SON DÜZLÜKTE DÜŞER

Beşiktaş kulislerinde, rakiplerin şampiyonluk stresini kaldıramayacağı konuşuluyor. Şu anda lider olan Başakşehir’in geçen sene olduğu gibi koltuğunu kaybedeceği, G.Saray’ın maçlarının zor olduğu ve F.Bahçe’nin ipi göğüsleyecek kalitesinin olmadığı belirtiliyor. İdareciler, “Şu an yarışta bulunan 4 takımdan en kalitelisi biziz. Bireysel kalite, takım oyunu, sergilenen hücum futbolu ve taraftar desteği bizde bulunuyor. F.Bahçe ve Başakşehir’in taraftar desteği çok zayıf. G.Saray’ın kuvvetli ama deplasmanda maç kazanamıyorlar. Bu gidişat son 6 haftaya yansır. Favori Beşiktaş’tır” görüşünü paylaşıyor.

(Aksam)