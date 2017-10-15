Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasında Gençlerbirliği maçının kritiğini yaptı

Soyunma odasında karşılaşmayı değerlendiren siyah-beyazlılar özellikle ilk yarıda hiçbir varlık gösteremediklerinin altını çizdi, “Ne milli ara, ne yorgunluk ne de Monaco maçı bahane olamaz. Çok kötü oynadık ve mağlup olduk. Bu kadar etkisiz futbol oynamak bize hiç yakışmadı” dedi.

Kadıköy’deki Fenerbahçe yenilgisinin ardından sahasında Trabzonspor’la berabere kalan Beşiktaş’ın, Gençlerbirliği deplasmanından da puansız ayrılması eleştirileri beraberinde getirdi. Son 3 maçta kaybedilen 8 puan nedeniyle tepki toplayan siyah-beyazlı oyuncuların, Gençlerbirliği maçından sonra soyunma odasında öz eleştiri yaptıkları belirlendi.

Kendi aralarında karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaşlı futbolcuların, “Ne milli ara, ne yorgunluk ne de Monaco maçı bu yenilginin bahanesi olamaz. Çok kötü oynadık ve mağlup olduk” ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Gençlerbirliği karşısında özellikle ilk yarıda kötü bir performans ortaya koyduklarına vurgu yapan siyah-beyazlıların, “İlk yarıda resmen sahada yoktuk. Her takım gibi biz de zaman zaman kötü günümüzde olabiliriz ancak bu kadar etkisiz bir futbol oynamak bize yakışmadı. İkinci devre kırmızı karta rağmen daha iyi mücadele ettik ve pozisyonlar bulduk. Hatta beraberliği de yakalayabilirdik. Bu mağlubiyet hepimize iyi bir ders olmalı. Başakşehir maçıyla birlikte ligdeki puan kayıplarına son vermeliyiz” yorumlarını yaptıkları belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile salı gecesi oynayacakları maçın ayağa kalmak için büyük bir fırsat olduğunu da dile getirdi. Fransa’dan puan veya puanlarla dönmeleri halinde gruptan çıkma yolunda dev bir adım atacaklarının altını çizen futbolcuların, Monaco karşısında kendilerini affettirmek istediklerini söyledikleri aktarıldı.

‘Kırmızı kart her şeyi alt üst etti’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği yenilgisini henüz 48. dakikada 10 kişi kalmalarına bağladı.

Karşılaşmanın ardından futbolcularıyla kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Güneş’in, Ryan Babel’in kırmızı kartla oyun dışı kalması nedeniyle maçı kazanacak hamleleri yapamadıklarının altını çizdiği aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın, “Tempoyu artırarak önce oyunu sonra da skoru kendi lehimize çevirebilirdik ama hiç hesapta olmayan bir şekilde devrenin başında 10 kişi kaldık. Bu durum ilerleyen dakikalarda yorgunluğa neden oldu ve oyunu bir türlü kontrol altına alamadık” dediği belirtildi.

Şenol Güneş’in, oyunculardan Monaco maçına konsantre olmalarını da isteyerek, “Futbolda dün yok, yarın var. Hem gruptan çıkma iddiamızı daha da güçlendirmek hem de toparlanmak adına Monaco’dan iyi bir skorla dönmemiz lazım” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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