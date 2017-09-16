Beşiktaşlı futbolculardan, Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'na ziyaret

Siyah-beyazlı kulübün sporcu gıdaları sponsoru "Hardline" eşliğinde, Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren oyuncular, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası milli takım seçmelerinde başarılı olan sporculara ödüllerini takdim etti.

Tosic ile Fatih, daha sonra bir süre "Hardline" standında zaman geçirdi.

Spor ve Aktif Yaşam Fuarı, yarın sona erecek. Milli bilardocu Semih Saygıner, yarın ziyaretçilere özel bir gösteri yapacak.