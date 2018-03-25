Beşiktaşlı taraftarlar Kostas Fortounis'i 'Come to Beşiktaş' mesajına boğdu

Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın geleceği belirsizliğini korurken siyah beyazlı ekip için 10 numara transferi haberleri çıkmaya devam ediyor. Son dönemde Olympiakos'tan Kostas Fortounis'in ismi medyada çok sık yazılmaya başlandı. Bunun farkında olan Beşiktaşlı taraftarlar da Yunan futbolcunun sosyal medya hesabına akın etmeye başladılar.

Siyah beyazlı taraftarlar Fortounis'in 8 Ocak'ta yaptığı paylaşımın altını "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla doldurdular.

Beşiktaş’ın 10 numara transferi için diğer adaylar ise Paqueta ve Mario Götze.

Kostas Fortounis kimdir?

Olympiakos altyapısında yetişen Fortounis 2008’de bedelsiz olarak AO Trikala’nın yolunu tuttu. Sonrasında Asteras Tripoli ve Kaiserslautern formaları giydikten sonra 2014’te Olympiakos’a döndü.Bu sezon Olympiakos formasıyla 32 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 9 gol 11 asistlik bir performans sergiledi.

(Ajansspor)