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Beşiktaşlı taraftarlardan Lyon'a gece yarısı şoku!

Beşiktaş taraftarları Lyon kafilesinin kaldığı otelin yakınlarında giderek havai fişeklerle oyuncuların uyumalarını engelledi.

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Lyon'a Beşiktaş taraftarından gece yarısı sürpriz geldi! Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Lyon maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar gece yarısında Fransız ekibinin futbolcularına sürpriz yaptı.

Lyonlu futbolcuların kaldığı otelin yakınına deniz yoluyla ulaşan Beşiktaşlı taraftarlar, hava fişekler atarak Fransız ekibinin oyuncularını uyumalarına engel olmaya çalıştı.

Taraftarlar marşlar söyleyerek Fransız ekibini rahatsız etmeye çalışırken, "Burası İstanbul burdan çıkış" yok şeklinde tezahüratlarda bulundu.


 

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