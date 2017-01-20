Beşiktaşlı Adriano Juventus'a önerildi
İtalyan Sky Sport kanalı Beşiktaşlı Adriano Correia'nın Juventus'a önerildiğini ancak İtalyan ekibinin bunu kabul etmediğini iddia etti.
Patrice Evra'yla yollarını ayırmayı planlayan Juventus'a eski Barcelonalı yeni Beşiktaşlı Adriano önerildi.
Ancak Juventus Adriano'ya sıcak bakmadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Schalke 04 formasını giyen Sead Kolasinc ismi öne çıkıyor.
Katalan basını Adriano'nun Türkiye'deki terör olayları nedeniyle ayrılmak istediğini iddia etmişti.
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