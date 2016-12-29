Kerim Frei Antalyaspor'a gitmek istemiyor
Beşiktaş'ta Samuel Eto'o'ya karşılık Antalyaspor'a verilmesi gündeme gelen Kerim Frei, yurt dışından teklif olduğunu belirterek Süper Lig'de başka bir takıma gitmeyeceğini söyledi.
Beşiktaş'ta Kerim Frei sıkıntısı baş gösterdi. Genç futbolcu; Babel'in alınmasının ardından, Samuel Eto'o'nun bonservisine karşılık Antalyaspor'a bonservisiyle verilmesine karşı çıktı. Kerim, kendisini Premier Lig ve İsviçre'den isteyen takımlar olduğunu belirterek, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda Süper Lig'den başka bir takıma gitmek istemediğini iletti.
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