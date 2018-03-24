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Beşiktaşlı yöneticilerden Demba Ba pişmanlığı

Demba Ba, Göztepe'de golleri sıralarken Beşiktaş'ın ara transferde büyük umutlarla renklerine kattığı Vagner Love'un formsuzluğu gündemi meşgul ediyor.

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Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde Beşiktaş Yönetimi'nin Demba Ba konusundaki ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Yönetimi, Demba Ba konusunda ''Herkes bugünkü şartlara göre konuşuyor. Ama 1.5 yıl futbol oynamamış sakat bir oyuncuydu ve ne yapacağını hiç kimse kestiremezdi. Takım şampiyonluğa gidiyordu ve doğrudan katkı sağlayacak bir oyuncu olarak Vagner Love'un daha avantajlı olduğunu düşündük. Demba Ba'nın ortaya koyduğu performans ise gerçekten takdirlik'' ifadelerini kullandı.

Devre arasında Göztepe'ye gelen Demba Ba, Süper Lig'de 7 maçta 5 gole imza attı.

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