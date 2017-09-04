Beşiktaşlılar, özür diletti! 'Üzgünüm amacım o değildi, affet Pepe'
Beşiktaşlı taraftarlar, Pepe'ye dirsek atan Macar futbolcu Tamas Priskin'e sosyal medya hesabı üzerinden saatlerce tepki gösterdi. Yorum patlaması üzerine Tamas Priskin özür dilemek zorunda kaldı.
Beşiktaş'ın yıldız savunma oyuncusu Pepe'ye dirsek atan Tamas Priskin, bu hareketine pişman oldu. Portekiz'in Macaristan'a 1-0 yenildiği maçta hava topu sırasında Pepe'ye dirsek atan ve kırmızı kart gören Tamas Priskin'e Beşiktaşlılarınm tepkisi sert oldu.
Pepe'nin acı içerisinde yerde kalmasının ardından Ferencvaros'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet oyuncusunun sosyal medya hesabına yazmaya başlayan Beşiktaşlılar, Macar futbolcuya İngilizce, Türkçe olarak yorum yaptılar. Bir anda Tamas Priskin'in hesabında yaşanan yorum patlaması üzerine, Macar futbolcu özür mesajı yayınladı.
Tamas Priskin, "Pepe'den özür dilerim amacım bu değildi. Topu izliyordum ve arkamda olan Pepe'yi görmedim, üzgünüm. Onun hayranlarını da üzdüysem özür dilerim. Pepe'ye, Portekiz Milli Takımı'nda ve Beşiktaş'ta başarılar dilerim" dedi.
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