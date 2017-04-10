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Beşiktaşlıları ayağa kaldıran fotoğraf! Lens de orada

Beşiktaşlı taraftarlar Marcelo, Atiba ve Lens'in PSV'de oynadığı dönemdeki fotoğrafını yayınladı, Lens'e 'Bize gel' çağrısında bulundu.

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Beşiktaşlı taraftarlar, gazetelerde günlerdir manşetleri süsleyen Jeremian Lens haberleri üzerine Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ismin transferi için heyecanlanmaya başladı. Yeni sezon öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, kadroda görmek istedikleri bonservisi Sunderland'de olan Jeremain Lens ile ilgili tarihi bir resmi paylaşmaya başladı.

Premier Lig takımlarından Sunderland'in futbolcusu olan Jeremain Lens'in yıllar önce Beşiktaş'ta forma giyen isimlerle, PSV Eindhoven'de mücadele ettiği fotoğraflar, siyah-beyazlıların sosyal medyada paylaştıkları görsel oldu.

Beşiktaşlı Marcelo Guedes, Atiba Hutchinson ve Jeremain Lens'in PSV Eindhoven'de birlikte forma giydikleri döneme ait fotoğrafları paylaşan Beşiktaşlılar, sosyal medyadan Lens'e tweetler atarak "Bize gel" dediler.

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