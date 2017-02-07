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TFF Hukuk Müşavirliği Van Persie'yi sevke gerek görmedi

TFF Hukuk Müşavirliği, derbide elini şortunun içine atan Hollandalı golcü Van Persie'yi sevk etmeye gerek görmedi.

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Sporx'in haberine göre; TFF Hukuk Müşavirliği, gündemin bir numaralı maddesi olan Van Persie konusunda noktayı koydu! Hukuk Müşavirliği, hakem raporunda yer almayan ancak televizyon görüntülerinde ortaya çıkan Van Persie'nin hareketi ile ilgili yaptığı incelemede sevke gerek görmedi. 
 
Yayıncı kuruluşun mevcut görüntülerini izleyen TFF Hukuk Müşavirliği, yayıncı kuruluştan diğer ek görüntüleri de istedi. Bu sabah saatlerinde yeni gelen görüntüleri de izleyen Hukuk Müşavirliği avukatları, Van Persie'nin hareketi ile ilgili net bir görüşe varamadı. Talimatların, "ortaya çıkan görüntülerin tartışmasız ve net olması" şartını araması, TFF Hukuk Müşavirliği'ni Van Persie'nin sevk etmemesine neden oldu.

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